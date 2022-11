I clienti Iliad e MVNO insoddisfatti delle loro offerte telefoniche e intenzionati ad effettuare la portabilità del numero hanno la possibilità di ottenere delle incredibili tariffe WindTre. A partire da soli 7,99 euro al mese, il gestore permette loro di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Accedendo al sito ufficiale dell’operatore WindTre e selezionando il gestore dal quale si desidera trasferire il numero, è possibile conoscere tutte le offerte disponibili e procedere con la loro attivazione. Nella maggior parte dei casi non è previsto alcun costo iniziale e la SIM è offerta gratuitamente dal gestore.

Le opzioni proposte ai nuovi clienti sono numerose ma la migliore resta anche per questo mese la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

Passa a WindTre da Iliad o MVNO e attiva l’offerta con 150 GB al mese a un costo incredibile!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital è disponibile soltanto in modalità Easy Pay e quindi con pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore addebita automaticamente la spesa di rinnovo sulla modalità di pagamento selezionata dal clienti così da evitare il ricorso alle ricariche periodiche.

La spesa da sostenere ammonta a soli 8,99 euro al mese e non sono previsti costi aggiuntivi. Ogni mese, dunque, sarà possibile usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più, i clienti avranno a disposizione il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato.

Come già anticipato l’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o uno dei seguenti operatori virtuali:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Coloro che non risultano inclusi nell’elenco potranno recarsi in uno dei punti vendita o accedere al sito ufficiale del gestore, selezionare l’operatore di provenienza e conoscere l’offerta loro dedicata da WindTre.