Snapchat ha unito le forse con Amazon Fashion per introdurre un nuovo set di lenti AR che renderanno l’acquisto di occhiali molto più semplice. Le nuove Lenti ti consentono di provare occhiali da vista e da sole di marchi come Maui Jim, Persol, Oakley e Costa Del Mar all’interno dell’app Snapchat e acquistarli da Amazon Fashion tramite un link diretto.

Gli utenti possono trovare i nuovi obiettivi Amazon Fashion AR andando sul profilo amazonfashion su Snapchat. Provare le lenti per occhiali è semplice come usare altri filtri Snapchat. Con un semplice tocco, l’app aggiunge una sovrapposizione che ti dà un’idea decente di come ti staranno gli occhiali. The Verge riporta che in alcuni casi le nuove lenti includono anche alcuni accessori aggiuntivi, come cappelli lavorati a maglia e uno sfondo smerigliato per la linea di occhiali da sole da sci di Oakley.

Snapchat potrebbe introdurre nuove funzionalità in futuro

Snapchat afferma che le nuove lenti per occhiali segnano l’inizio della sua esperienza di prova virtuale e della categoria di lenti per lo shopping. La società prevede di ‘espandersi in ulteriori progetti in futuro’ in collaborazione con Amazon Fashion. Ben Schwerin, SVP of Partnerships di Snap, ha affermato: ‘Con l’innovazione e la tecnologia combinate tra Snap e Amazon, stiamo sbloccando nuove esperienze di prova entusiasmanti e divertenti per centinaia di milioni di Snapchatter. Gli occhiali AR sono solo il primo passo della nostra partnership e non vediamo l’ora di continuare insieme la nostra innovazione.’

Amazon non è l’unico rivenditore che investe in esperienze di prova virtuale per semplificare lo shopping online per gli acquirenti. Walmart ha anche introdotto una funzionalità simile sulla sua app dopo l’acquisizione di Zeekit, una piattaforma per camerini virtuali che offre un’esperienza di acquisto coinvolgente. La funzione è stata individuata in uno smontaggio APK dell’app Walmart alla fine dell’anno scorso e la società l’ha distribuita agli utenti a settembre di quest’anno. Tuttavia, l’implementazione di Walmart non è esattamente la stessa, poiché richiede agli utenti di caricare una foto di se stessi per provare i vestiti.