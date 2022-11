La prima versione del sottosistema Windows per Android su Windows 11 è stata pubblicata tramite il canale beta all’inizio di questa settimana, momento in cui Microsoft ci ha fornito un’anteprima della funzionalità in arrivo. Tuttavia, il livello Android non viene fornito con alcun servizio Google; di conseguenza, al momento non esiste un metodo ufficiale per scaricare applicazioni dal Google Play Store utilizzando Windows 11.

È disponibile un’interfaccia tra Microsoft Store e Amazon Appstore, sebbene il numero di applicazioni attualmente ritenute compatibili sia piuttosto limitato. Inoltre, la regione del tuo personal computer (PC) deve essere impostata sugli Stati Uniti e avrai bisogno di un account Amazon che si trova negli Stati Uniti per accedere ad Amazon Appstore utilizzando il sottosistema Windows per Android.

Android è ora presente per alcuni utenti Windows

Con nostro sollievo, è possibile aggirare la maggior parte delle limitazioni sopra descritte. Infatti è possibile installare il sottosistema Windows per Android su qualsiasi versione di Windows 11. Ciò rende molto più semplice per gli utenti del canale Stable e del canale Dev provare le applicazioni Android senza dover cambiare canale di aggiornamento. In effetti, l’utilizzo di ADB in Windows 11 consente agli utenti di eseguire il sideload di pacchetti di programmi Android autonomi. Questa funzionalità è stata introdotta in Windows 10.

In rete è stato trovato un modo semplice per aggirare il blocco della regione, in modo da poter scaricare le app Android ufficialmente approvate da Amazon Appstore senza dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) o modificare le impostazioni regionali di Windows 11. Nel caso tu non voglio dilettarti nella riga di comando, questo nuovo metodo ti consentirà di scaricare le app senza problemi. Le capacità di modifica del sottosistema Android non sono limitate a questo punto, poiché è possibile caricare ulteriormente un client Google Play Store alternativo come Aurora Store per aggirare le restrizioni imposte dai prodotti e servizi di Amazon.