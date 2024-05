Considerando il ruolo predominante degli smartphone nelle nostre vite è fondamentale tenerli al sicuro. Se finissero nelle mani sbagliate i nostri dispositivi potrebbero rivelare informazioni personali. Anche quando portiamo i cellulari in manutenzione può verificarsi una potenziale esposizione dei propri dati sensibili. Per questo motivo Samsung Galaxy ha deciso di intervenire per introdurre nuove ed importanti funzioni relative alla privacy dello smartphone e dei dati che contiene.

Sono diverse le situazioni in cui bisogna tutelare il proprio smartphone ed altrettante funzioni offerte da Samsung Galaxy per intervenire.

Samsung Galaxy interviene per proteggere la privacy degli utenti

La prima funzione è “Aggiungi applicazione”. Quest’ultima è particolarmente utile quando si vuole mostrare qualcosa agli altri, consegnandogli il telefono, e si teme che l’altra persona possa navigare in altre applicazioni. Questa funzione agisce come un guardiano digitale. Suddetto sistema limita l’accesso solo all’app che viene mostrata. Per attivare la funzione bisogna recarsi nelle “Impostazioni” e selezionare “Sicurezza e Privacy”. Poi “Altre Impostazioni di Sicurezza”. Qui è possibile attivare “Aggiungi applicazione”. Per un ulteriore livello di sicurezza è possibile impostare un PIN che verrà richiesto prima di sbloccare. A questo punto basta cliccare sull’app che si vuole bloccare e usare il pulsante “Recenti” o le gesture per selezionare “Aggiungi applicazione”.

La seconda funzione è utile quando si porta il proprio smartphone in assistenza. In questo caso sul proprio dispositivo Samsung Galaxy è possibile attivare la “Modalità Manutenzione”. Questa funzione crea un profilo utente separato, in questo modo vengono nascosti tutti i dati personali. Per attivarla basta recarsi nelle “Impostazioni” e selezionare “Assistenza dispositivo”. Qui è possibile attivare la funzione in questione che terrà al sicuro tutti i dati sensibili degli utenti. Mentre restano accessibili le funzioni essenziali per procedere con la diagnosi dello smartphone.

La terza funzione è “Area Personale di Samsung Knox” e si tratta di un effettivo fortino digitale. Quest’ultimo separa e protegge tutti i dati sensibili della memoria standard del telefono. Per impostarla bisogna trovare la cartella “Area Personale” ed impostazione un blocco con PIN, password o segno. Per ottenere un ulteriore livello di sicurezza è possibile aggiungere anche l’accesso con impronta digitale. In questo modo tutto quello che viene spostato o creato nell’Area Personale rimane criptato ed invisibile all’esterno.