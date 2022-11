Canone RAI e bollo auto: italiani possono non pagare con dei trucchi

Quando si parla di canone Rai, bisogna fare una netta distinzione in merito alla tipologia della tassa. Infatti questa è una tassa di tipo nazionale, la quale riguarda tutti i cittadini indistintamente. Non conta dunque dove vivono, ma semplicemente bisogna essere cittadini italiani e avere in casa una televisione. Esatto, questa è la prima regola: nel momento in cui non doveste avere in casa una televisione o un qualsiasi apparecchio che riceve canali, potrete essere totalmente esentati dal pagamento dell’imposta.

Canone Rai e bollo auto: le tasse più antipatiche per gli italiani possono essere evitate con alcuni status di cui i cittadini potrebbero godere

La stessa cosa vale per tutti gli utenti che hanno una carta di identità con su scritto un’età di 75 anni o oltre. Proprio come le persone che non arrivano alla soglia minima del reddito, saranno esentate dal pagamento del canone Rai.

Il discorso è ben diverso per tutti coloro che invece si lamentano del bollo da pagare sulla propria auto. Tutti i veicoli in possesso degli italiani infatti prevedono la cosiddetta tassa di possesso, la quale però in alcuni casi non sarà pagata.

Un chiaro esempio arriva per tutti coloro che decidono di acquistare un’auto di ultima generazione con motore elettrico. La tassa, che è regionale e dunque cambia da regione a regione, vede la Lombardia e il Piemonte essere clementi con coloro che acquistano l’auto elettrica. Non si pagherà alcun tipo di bollo fino a quando l’auto sarà in possesso dell’utente. Sono però le sole due regioni in Italia a permettere tale esenzione, visto che in tutte le altre dopo un certo periodo di tempo, bisogna pagare il bollo auto.