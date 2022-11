Xiaomi potrebbe davvero spiazzare tutti con i suoi prossimi top di gamma. Purtroppo non abbiamo ancora particolari rilevanti sul design di Xiaomi 13 e 13 Pro ma la scheda tecnica è emersa nella sua totalità.

La data di lancio dei due dispositivi non è stata ancora annunciata ma l’attesa sta per giungere al termine. Entro questo mese o più probabilmente nel mese di dicembre, il colosso cinese procederà con la presentazione ufficiale della nuova serie.

Xiaomi 13 e 13 Pro senza segreti: tutte le novità sui top di gamma!

Prima di poter assistere al debutto di Xiaomi 13 e 13 Pro sarà necessario attendere la presentazione del nuovo chip di casa Qualcomm. I due top di gamma saranno alimentati dallo straordinario Snapdragon 8 Gen 2 che, secondo le previsioni, sarà annunciato nel corso dei prossimi giorni. Accanto al chip sarà presente una batteria da 4800 mAh che, grazie al supporto di ulteriori componenti, garantirà un’autonomia decisamente notevole.

Come già anticipato non sappiamo ancora quale sarà il design definitivo ma entrambi gli smartphone potrebbero riprendere quanto già proposto dall’azienda con i modelli della precedente generazione. Per quanto riguarda il modello Pro, il display sarà un pannello OLED prodotto da Samsung da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Lo smartphone avrà cornici molto sottili e sarà occupato da un foro centrale dedicato alla fotocamera frontale costituita da un sensore da 32 megapixel.

Il modello di punta sarà caratterizzato da un comparto fotografico dalle dimensioni non indifferenti. Xiaomi si rifarà al 12S Ultra e inserirà una fotocamera da 1 pollice da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel, zoom ottico a 3x o 5x e ultra grandangolare da 50 megapixel. Non sarà presente un sensore da 200 megapixel!

Le immagini fino ad ora emerse mostrano la parte posteriore del top di gamma Xiaomi 13 Pro ma si tratta di foto probabilmente non affidabili. Entro le prossime settimane avremo comunque l’opportunità di conoscere dal vivo i nuovi smartphone e quindi porre fine a ogni dubbio.