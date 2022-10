Il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà il prossimo top di gamma del colosso sudcoreano. Il lancio avverrà probabilmente nel mese di febbraio 2023 ma gran parte delle specifiche tecniche così come i dettagli sul design sono già emerse in rete.

Il particolare che più attira l’attenzione creando delle aspettative che non deluderanno gli appassionati è sicuramente il sensore da 200 MP che andrà ad occupare il modulo fotografico: a quanto pare si tratterà del sensore migliore tra quelli fino ad ora prodotti da Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra con sensore da 200 MP: sarà la fotocamera migliore di sempre!

Samsung doterà il suo Galaxy S23 Ultra di un sensore ISOCELL HP2 da 200 MP, il sensore migliore tra quelli attualmente sviluppati dalla stessa azienda.

Il top di gamma, dunque, accoglierà una fotocamera decisamente interessante e senza rivali, in grado di effettuare scatti incredibili. Il sensore sarà disposto sul retro, accanto ai sensori che andranno a completare il modulo, privo di delimitazioni fisiche e costituito da fotocamere disposte liberamente su due file verticali.

Rispetto a quanto proposto all’inizio di quest’anno dal colosso, che ha rilasciato un Samsung Galaxy S22 Ultra con fotocamera principale da 108 MP, l’azienda potrebbe decisamente stupire il suo pubblico con un top di gamma che non avrà rivali. Alcuni particolari non si allontaneranno dai modelli precedenti, infatti, sarà ancora presente un display da 6,7 pollici e una batteria da 5000 mAh. Dal punto di vista estetico, inoltre, non ci saranno differenze sostanziali tra i tre modelli che andranno a costituire la nuova serie.