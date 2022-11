Dopo 50 anni di assenza, Ferrari tornerà a competere nella classe regina del mondiale endurance FIA WEC. La nuova Le Mans Hypercar prende il nome 499P ed è stata svelata in tutta la sua bellezza durante le Finali Mondiali Ferrari che si sono svolte all’autodromo di Imola.

Il nome della nuova Hypercar è un richiamo alla storia del Cavallino Rampante, con il numero 499 che indica la cubatura unitaria dei singoli cilindri mentre la P rappresenta l’iniziale della parola “Prototipo”. Anche i numeri di gara sono evocativi, infatti la prima Ferrari 499P adotterà il numero 50, così come gli anni di assenza dalla 24 Ore di Le Mans. La seconda vettura in gara, invece, avrà il numero 51

Il debutto in pista della Hypercar in una gara ufficiale per il campionato Endurance. L’ appuntamento da segnare sul calendario è la 1.000 Miglia di Sebring che si terrà il 17 marzo 2023. Il banco di prova certamente più atteso