Turtle Beach Corporation ha scelto di espandere la propria offerta di prodotti da gaming dedicati agli appassionati di simulatori di volo. La line-up delle periferiche da gioco si espande con la Pedaliera VelocityOne Rudder.

La VelocityOne Rudder è pensata per garantire un’esperienza di volo migliorata sotto tutti i punti di vista. Turtle Beach sta creando un ecosistema per questa categoria di gamer e quindi l’integrazione è perfetta con VelocityOne Flight Universal Control System e il joystick VelocityOne Flightstick. Utilizzando questa combinazione di prodotti, sarà possibile sfruttare appieno ogni tipologia di velivolo.

L’obiettivo di Turtle Beach con la pedaliera VelocityOne Rudder Pedals è quello di permettere agli appassionati di portare le proprie configurazioni a nuovi livelli di realismo. In questo modo, sarà possibile giocare a titoli come Microsoft Flight Simulator in un modo del tutto nuovo.

I nuovi Rudder Pedals sono pensati per gli utenti PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One ed integrano una costruzione modulabile per restituire il massimo feedback. Infatti, la configurazione a doppio pedale permette di gestire sia gli aerei leggeri che gli aerei di linea in maniera unica.

Inoltre, sono presenti dei sensori contactless a effetto Hall su tutti gli assi al fine di offrire agli utenti dei movimenti fluidi e soprattutto una maggiore durata del prodotto. Non manca una certosina gestione dei freni differenziali per consentire manovre acrobatiche in volo o un controllo preciso della frenata in pista.

Considerando la possibilità di cambiare le molle e la possibilità di regolare la larghezza e la forma dei pedali, Turtle Beach vuole garantire il massimo realismo in ogni situazione. Infatti, effettuando le opportune modifiche, si potrà percepire veramente la sensazione di guidare un jet da combattimento o un aereo leggero.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “VelocityOne Rudder rappresenta il next step del nostro impegno per offrire ai fan del mondo della simulazione un’esperienza di controllo del volo moderna e realistica, utilizzando le tecnologie più recenti. Dagli stand al RIAT e al Miramar Air Show ai gruppi di simulazione di volo online, le prime reazioni della community dei piloti ai nostri nuovi pedali sono state estremamente positive. Siamo elettrizzati per quello che aspetta, i fan delle simulazioni avranno quello che hanno sempre voluto”.

La pedaliera VelocityOne Rudder è disponibile da oggi sul sito ufficiale di Turtle Beach e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo di lancio consigliato è di 299,99 euro.