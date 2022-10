Dalla collaborazione tra Automobili Lamborghini e CULTI MILANO ecco nascere una fragranza unica nel suo genere. La nuova collezione è realizzata dall’artista Francesco Poroli e si configura come una special edition.

Infatti, la fragranza è realizzata in esclusiva per Lamborghini e punta ad unire lo stile inconfondibile dei due grandi brand italiani. L’ingegno di Poroli si riflette anche sul diffusore per ambienti Decor da 1.000 ml.

L’astuccio è impreziosito da una serie di linee taglienti e scattanti ispirate al design delle vetture supersportive realizzate a Sant’Agata Bolognese. Nella parte frontale del diffusore emerge una figura rotonda attraversata da linee rette. Quest’opera vuole rappresentare la velocità e l’energia di Lamborghini mentre le sfumature stanno ad indicare la la diffusione della fragranza di CULTI MILANO.

Automobili Lamborghini e CULTI MILANO hanno realizzato una fragranza in versione special edition curata dall’artista Francesco Poroli

Ecco quindi che anche il diffusore stesso diventa un’opera d’arte così come la fragranza presente al suo interno. L’artista ha voluto sottolineare il connubio tra due eccellenze italiane realizzando un gioiello di arte e design.

Come dichiarato direttamente da Francesco Poroli: “Ho sviluppato questo progetto osservando una devota e scrupolosa attenzione al particolare. Come in una supersportiva Lamborghini dove ogni singola vite, elemento e dettaglio sembrano avere un senso e un significato. Si combinano perfettamente con il talento ingegneristico per dare vita ad un sogno. Identico approccio anche per il mondo CULTI MILANO, il cui prestigio è incentrato nell’ aver introdotto nello stile di vita dell’uomo la cultura d’ambiente, in cui i luoghi esteticamente si vestono di profumo“.

La special edition di CULTI MILANO per Automobili Lamborghini, realizzata da Francesco Poroli, sarà disponibile a partire dal 25 ottobre presso il flagship store del brand automotive e nelle Culti House italiane.