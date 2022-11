Il 27 ottobre uno dei leader assoluti per quanto riguarda il mercato delle tecnologie di rete e di connettività, D-LINK, ha annunciato in Italia l’arrivo di alcune nuove soluzioni eccezionali. Stiamo parlando dei nuovi Smart Router e sistemi Mesh EAGLE PRO AI AX3200, che noi di TecnoAndroid.it abbiamo potuto osservare in prima persona essendo stati ospiti dell’azienda.

Caratteristiche

Utilizzando la potenza dell’Intelligenza Artificiale e mixandola con l’innovativa tecnologia Wi-Fi 6, i nuovi prodotti offrono velocità più elevate, maggiore capacità e minor sovraccarico della rete per tutti coloro che desiderano migliorare la propria connessione Wi-Fi casalinga.

Progettati per la moderna smart home con un numero elevato di dispositivi connessi alla rete, lo Smart Router (R32) e i sistemi Mesh (M32) della serie EAGLE PRO AI AX3200 offrono velocità wireless dual-band combinate fino a 3,2 Gbps con la più recente tecnologia Wi-Fi 6, incluse le tecnologie 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA.

Il supporto DFS, per la selezione dinamica della frequenza, sblocca i canali DFS precedentemente limitati nello spettro della banda da 5 GHz per offrire una connessione Wi-Fi più veloce e meno intasata dagli altri dispositivi collegati alla rete.

Grazie all’AI Wi-Fi Optimiser integrato, che consente di connettersi al canale Wi-Fi migliore in modo continuativo, e all’AI Traffic Optimiser, che prioritizza l’utilizzo più intenso di Internet, i nuovi prodotti EAGLE PRO AI assicurano streaming 4k, sessioni di gioco e videocall senza interruzioni.

Proprio per riuscire ad offrire il massimo con una rete versatile ma soprattutto semplice, lo Smart Router e i sistemi Mesh AX3200 supportano il Wi-Fi Mesh e sono pienamente compatibili con altri dispositivi mesh della serie EAGLE PRO AI. La combinazione di questi dispositivi consente di estendere e scalare il Wi-Fi, per una copertura completa di tutta la casa, a prescindere dalla dimensione. Inoltre, l’AI Mesh Optimiser garantisce la collaborazione tra i vari nodi mesh per ottimizzare costantemente il traffico di rete. Non mancano chiaramente, per ottimizzare situazioni di gaming anche più accentuate, porte di tipo LAN e WAN Gigabit.