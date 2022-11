Il noto produttore cinese Huawei continua a sfornare nuovi dispositivi in madre patria. L’ultimo arrivato in queste ultime ore, in particolare, è il nuovo Huawei Nova Y61, un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato e con una grande batteria.

Huawei annuncia ufficialmente in Cina il nuovo entry-level Huawei Nova Y61

Huawei ha da poco annunciato per il mercato cinese il nuovo Huawei Nova Y61. Come già accennato, ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Nonostante questo, troviamo comunque una grande batteria con una capienza di ben 5000 mAh. È possibile ricaricare quest’ultima tramite porta USB Type C ed è anche presente il supporto alla ricarica rapida da 22.5W.

Dal punto di vista estetico, il nuovo smartphone di Huawei dispone sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con un waterdrop notch centrale con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e con refresh rate da 60Hz. Nel piccolo notch trova posto una selfie camera da 5 MP, mentre sul retro troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP accoppiato a due altri sensori (uno macro e uno di profondità) di 2 MP.

Le prestazioni sono affidate ad un soc octa core, anche se l’azienda non ha ancora rivelato di quale si tratta. Quest’ultimo è comunque supportato da tagli di memoria con 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Troviamo infine il Wi-Fi 4 e l’interfaccia utente EMIUI 12. Le colorazioni disponibili sono Sapphire Blue, Mint Green e Midnight Black.

Per il momento il produttore non ha fornito dettagli circa il prezzo ufficiale e la disponibilità sul mercato di questo nuovo entry-level Huawei Nova Y61.