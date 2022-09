Il noto produttore cinese Huawei continua la sua vasta produzione di dispositivi e questa volta ha pensato bene di presentare un nuovo smartphone di fascia bassa. Si tratta in particolare del nuovo Huawei Nova Y70 e può vantare tra i suoi punti forti una grande batteria con una capienza da 6000 mAh.

Huawei annuncia anche in Italia il nuovo entry-level Huawei Nova Y70

Huawei Nova Y70 è il nuovo smartphone del produttore cinese ed è stato presentato poche ore fa anche per il mercato italiano. Come già accennato, una delle peculiarità di questo device è la presenza di una grande batteria con una capienza di ben 6000 mAh ed è dotata del supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Lo smartphone dispone inoltre della tecnologia AI Smart Power che permette di risparmiare notevolmente l’energia e di preservare i consumi. Lo smartphone è poi in grado di ricaricare altri dispositivi a marchio Huawei.

Per quanto riguarda l’estetica, lo smartphone presenta sul fronte un display IPS LCD con un notch centrale a goccia. Si tratta di un pannello con una diagonale da 6.75 pollici in risoluzione HD+. La parte posteriore ospita invece tre fotocamere con sensori fotografici da 48, 5 e 2 MP. La fotocamera per i selfie è da 8 MP. L’interfaccia utente installata è la EMUI 12 e, come ormai da diverso tempo, non sono presenti i Google Mobile Services.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Huawei Nova Y70 è già disponibile al pre-ordine fino al 3 ottobre nelle colorazioni Midnight Black e Crystal Blue ad un prezzo di 229,90 euro.