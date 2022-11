Grazie a Comet gli utenti si ritrovano ogni giorno ad avere la possibilità di godere di un risparmio fuori da ogni logica, con prezzi decisamente più bassi del normale, e la presenza di una selva di ottimi prodotti di tecnologia, con i quali godere di una qualità ben superiore al normale.

Il volantino riparte da dove si era sapientemente fermato nel corso delle precedenti settimane, presentando a tutti gli effetti un risparmio assolutamente invidiabile, e la possibilità di accedere a prodotti di livello, senza spendere troppo. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze particolari, con l’aggiunta del sito ufficiale, tramite il quale ricevere anche la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi.

Comet: le offerte nascondono grandissimi prezzi bassi

Gli sconti sono da paura da comet, questo è il nome della nuovissima campagna promozionale che l’azienda ha deciso di attivare in ogni negozio fino al 6 novembre 2022, promettendo a tutti gli effetti un super risparmio per gli utenti.

Sono davvero moltissimi gli smartphone in promozione da comet, in primis troviamo il bellissimo Galaxy A13, acquistabile a soli 169 euro (al posto di un listino di 219 euro), virando poi su modelli del calibro di Motorola Moto E32 a 129 euro, Honor X8 a 219 euro, Honor X7 a 179 euro, Honor Magic 4 Lite a 249 euro, TCL 306 a 129 euro, TCL 30+ a 179 euro, Motorola Edge 20 a 249 euro, E22I a 109 euro ed anche Galaxy A53 a 399 euro.

Gli utenti che invece vogliono acquistare un top di gamma, potranno decidere di mettere le mani su Galaxy S22, disponibile a 699 euro, ricordandosi anche del più quotato Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è finalmente sceso sotto i 1000 euro.