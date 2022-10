WhatsApp: 3 funzioni segrete scoperte sul web che nessuno conosce

Non tutti sanno che delle funzioni utili per WhatsApp esistono sul web, indipendentemente dall’applicazione principale. Chiaramente si tratta di opportunità che non portano problemi agli smartphone e soprattutto non sono fuori dai limiti imposti dalla legge. Tutto quello che dovrete fare sarà scaricare un’applicazione di terze parti per ognuna delle funzioni che si celano dietro formati apk.

WhatsApp: con queste tre funzionalità potrete ampliare il bagaglio di feature all’interno dell’applicazione

La prima opportunità viene fornita dalla celebre applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale risulta allettante per molti. Coloro che infatti vogliono scoprire i movimenti su WhatsApp del proprio partner durante la giornata, possono scaricarla ricevendo delle notifiche istantanee. L’applicazione consente di sapere il momento preciso in cui il proprio partner decide di connettersi a WhatsApp, con un report dettagliato che a fine giornata sarà registrato sullo smartphone.

La seconda applicazione da scoprire per quanto riguarda le funzionalità nascoste utili per WhatsApp prende il nome di WAMR. Grazie ad essa potrete scoprire tutto quello che c’era nascosto all’interno del messaggio che è stato cancellato prima che voi potete leggerlo. Il tutto funziona con un sistema basato sulla registrazione del contenuto delle notifiche in arrivo, il quale non potrà quindi più essere cancellato.

L’ultima applicazione che può ritornare utile se volete essere più discreti su WhatsApp è quella che vi consente di passare in osservati. Grazie ad Unseen sarete praticamente invisibili sotto ogni forma, con nessuno che potrà scoprirvi mentre leggete un messaggio. Potrete infatti leggere qualsiasi cosa all’interno di una piattaforma esterna senza neanche registrare il vostro ultimo accesso.