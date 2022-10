WhatsApp è da pazzi: ci sono 3 funzioni segrete che nessuno conosce

All’interno di WhatsApp ci sono tantissime funzioni interessati ma a quanto pare al di fuori se ne possono trovare altre molto più intriganti.

WhatsApp: con queste tre funzionalità potrete avere il meglio anche se non appartengono direttamente all’applicazione

Qualcuno si chiedeva cosa ci fosse al di fuori di WhatsApp, ottenendo risposta con le tre funzioni nascoste che il web celava.

La prima in assoluto riesce a predisporre un modo per spiare uno o più persone in contemporanea. Chiaramente non si tratta di spionaggio inteso come il ficcare il naso all’interno delle chat di altre persone, ma semplicemente scoprire i movimenti di entrata e di uscita. Se un utente deciderà infatti di entrare su WhatsApp, potrete avere una notifica istantanea che vi avviserà in merito. L’applicazione è Whats Tracker ed è gratuita. Ovviamente bisognerà settare l’app prima scegliendo le persone di cui si vorranno ricevere informazioni in tempo reale. A fine giornata sarà disponibile anche un report con tutti gli orari.

La seconda applicazione da scaricare è poi Unseen, la quale consente di intercettare tutti i messaggi in arrivo di WhatsApp. Lo scopo è quello di leggerli non aprendo l’applicazione principale, restando quindi invisibili. Il vostro accesso non sarà quindi rilevato e inoltre nessuno potrà vedervi online mentre leggete, visto che lo state facendo su un’altra piattaforma.

Segue poi l’ultima applicazione, quella molto utile nel momento in cui avete paura che qualcuno possa cancellare dei messaggi dalla chat prima che voi leggiate. Si tratta di WAMR, applicazione gratuita che intercetta tutto quello che arriva tramite le notifiche. Se qualcuno cancellerà un messaggio, potrete risalirvi tranquillamente.