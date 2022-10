Molte aziende ci hanno portato a presumere che la blockchain stesse prosperando nel settore cinque anni fa. Aziende come SAP e IBM stavano tentando di stabilire pratiche blockchain in quel momento, ma sebbene la tecnologia sembrasse promettente per risolvere una serie di sfide aziendali, non è mai decollata.

Avanti veloce fino al 2022 e la blockchain ha una nuova veste con l’etichetta ombrello web3 e un sacco di soldi VC dietro. Quindi non sorprende che i fornitori di piattaforme cloud vogliano unirsi all’azione. A tal fine, Google Cloud ha annunciato oggi il rilascio di Blockchain Node Engine, che descrive come ‘un hosting di nodi completamente gestito per lo sviluppo web3’. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha annunciato la formazione di un nuovo team dedicato alle risorse digitali e questo strumento è il risultato dei loro sforzi

Google Cloud ha annunciato un nuovo Engine Blockchain

Amit Zavery, GM e VP of engineering and platform, e James Tromans, director of cloud web3, hanno affermato in un post sul blog introducendo il nuovo servizio che i nodi blockchain devono lavorare sodo, condividendo continuamente i dati blockchain più aggiornati, in modo che tutti i nodi rimangano in sincronizzare. È un’operazione che richiede tempo e molte risorse.

Google Cloud intende semplificare le cose fornendo un servizio gestito per la formazione dei nodi e un ambiente di sviluppo sicuro in una soluzione completamente gestita. Dal punto di vista di Google, è molto più semplice lasciare che eseguano il duro lavoro mentre tu ti concentri sullo sviluppo della tua applicazione web3.

‘Sebbene i nodi autogestiti siano spesso difficili da installare e necessitino di cure continue’, scrive il duo, ‘Blockchain Node Engine è un servizio di hosting di nodi completamente gestito che riduce i requisiti per le operazioni dei nodi’. ‘Le organizzazioni Web3 che necessitano di nodi dedicati possono inoltrare transazioni, creare contratti intelligenti e leggere o scrivere dati blockchain con l’affidabilità, le prestazioni e la sicurezza che si aspettano dal calcolo di Google Cloud e dall’infrastruttura di rete’, hanno affermato nel documento.