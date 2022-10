Moltissimi appassionati di schede video sono impazziti dopo che hanno visto l’uscita delle Intel Arc. Tuttavia, pare che le cose non siano andate proprio per il verso giusto per quanto concerne le prestazioni. Infatti, numerosi utenti hanno immediatamente segnalato delle memorie decisamente più lente sulla Arc A770. L’azienda, però, ha già trovato la soluzione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Intel Arc A770: memorie lente? Intel ci ha già pensato (e ha risolto)

A quanto pare, la scheda da 16 GB sarebbe dovuta giungere sul mercato con memorie da 17,5 Gbps, ma che in realtà non riusciva neanche a raggiungere i 16 Gbps. Ovviamente, questa scheda risultava decisamente più limitata rispetto a ciò che aveva da offrire all’origine, con una banda massima di 512 GB/s piuttosto di 560 GB/s da scheda tecnica.

In questo caso, Intel è stata davvero molto fortunata, dato che si trattava di una problematica risolvibile anche in tempi piuttosto brevi. Di fatto, l’azienda ha pubblicato proprio nelle ultime ore un nuovo driver sul suo canale beta che riesce proprio ad ovviare questo tipo di problema.

Nel changelog si può leggere chiaramente tra i problemi risolti che “alcune schede desktop Intel Arc Serie A700 potrebbero mostrare dei valori di frequenza delle VRAM inferiori a quelli previsti“.

Se possedete questa scheda, può sicuramente interessarvi. Dunque, andate subito a vedere cosa sta accadendo sulla pagina ufficiale del supporto Intel e provate subito i driver beta fixed della build 31.0.101.3793. Alternativamente, potete anche aspettare una versione più stabile che arriverà a breve in via definitiva.