Nelle ultime ore NVIDIA sta avendo seri problemi per via della temperatura della NVIDIA RTX 4090, la quale pare abbia fuso alcuni cavi dell’alimentazione.

Il Team di NVIDIA sta cercando di indagare sul problema anche tramite le segnalazioni degli utenti. Ad oggi sta consigliando a tutti loro di rispedire la RTX 4090 al mittente. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

NVIDIA: problematiche alla scheda grafica che preoccupano seriamente il Team Verde

Igor’s Lab ha riportato che l’azienda avrebbe ordinato un dietrofront di tutte le RTX 4090 dei suoi partner presso i magazzini. L’obiettivo è quello di verificare l’incidenza del problema di fusione dei cavi di alimentazione tra le GPU prodotte in casa e quelle customizzate dai principali AIB presenti sul mercato.

NVIDIA avrebbe inoltre chiesto la spedizione di tutti quei modelli che hanno avuto problematiche per capire effettivamente quale fosse la problematica.

Questa notizia è giunta di recente dopo che moltissimi utenti hanno riscontrato uno scioglimento parziale dei connettori 12VHPWR a 16 pin dalla scheda.

In più, gli utenti che hanno avuto la problematica sono stati già rimborsati con tanto di sostituzione della scheda, sia per quanto riguarda l’edizione “vanilla” sia nel caso di componenti custom dei principali AIB, come ad esempio Gigabyte.

A quanto pare, l’azienda è davvero molto preoccupata di questa situazione spiacevole capitata alla sua scheda grafica top di gamma. Allo stato attuale, però, pare che non ci sono ancora state delle dichiarazioni ufficiali da parte del Team Verde, che sembra però aver reso il lancio della scheda ancora più controverso di quanto non lo fosse già.