Non è un segreto che TikTok abbia dominato il settore dei social media negli ultimi anni, costringendo i concorrenti a escogitare nuove strategie per attirare artisti e consumatori sulle loro piattaforme. Snapchat ha introdotto Spotlight alcuni anni fa, una scheda dedicata sul suo sito che ha consentito agli artisti di inviare i loro film per avere la possibilità di essere presenti nella pagina principale e ricevere denaro. A quel tempo, la società prometteva 1 milione di dollari ogni giorno agli innovatori. Tale importo è stato ora ridotto.

Come affermato in precedenza, Spotlight ha prima premiato gli artisti con un piatto da un milione di dollari ogni giorno, ma alla fine ha abbassato la frequenza a milioni di dollari a settimana e ora Snapchat sta modificando le cose ancora una volta, assegnando ai creatori milioni di dollari nel corso di un anno. L’azienda ha notato che, sebbene il pool si sia ridotto, ora è in grado di compensare più autori da tutto il mondo.

Snapchat compenserà più autori

Business Insider ha potuto parlare con gli artisti per conoscere i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e i profitti erano stati sicuramente tagliati. I guadagni sono diminuiti drasticamente, con un autore che ha affermato di guadagnare 15.000 dollari ogni 150.000 visualizzazioni, ma ora ottengono solo 15 dollari.

Le applicazioni dei social media dipendono da un pubblico e per attirare un pubblico sono necessari dei creatori. TikTok ha mantenuto le cose interessanti per la maggior parte, fornendo agli artisti un incentivo a restare. I video in formato breve hanno avuto un’enorme popolarità tra gli spettatori, grazie al loro valore di intrattenimento e alla facilità di consumo. Poiché TikTok mantiene il suo dominio, rivali come Instagram e YouTube hanno modificato il loro approccio, destinando più risorse alle proprie piattaforme in forma abbreviata. YouTube è persino arrivato al punto di iniziare a dividere il denaro pubblicitario con gli artisti nel 2023.