Apple ha rimosso gli annunci pubblicitari per le app di gioco d’azzardo dall’App Store dopo aver ricevuto un numero significativo di commenti negativi pubblicati online. Non si sa ancora per quanto tempo questa pausa continuerà ad esistere.

Lo scorso lunedì, Apple ha aumentato la quantità di annunci pubblicitari visualizzati all’interno del suo App Store. Un numero significativo di questi slot appena pubblicizzati è stato acquisito quasi immediatamente dalle app di gioco d’azzardo. Come diretta conseguenza di ciò, un numero significativo di utenti e sviluppatori di iPhone si è rivolto a vari siti Internet per esprimere la propria disapprovazione.

Apple ha ricevuto molti commenti negativi

Dopotutto, molte di queste applicazioni di bassa qualità venivano visualizzate negli elenchi di app pur avendo funzioni in diretta opposizione l’una all’altra. Ad esempio, una persona che sta cercando un’app per aiutarla a superare la propria dipendenza probabilmente non accetterà di vedere un annuncio pubblicitario per un’app di gioco d’azzardo sulla stessa pagina. A causa del contraccolpo, per il momento Apple ha deciso di interrompere la commercializzazione di applicazioni di gioco d’azzardo sul suo App Store.

Apple ha riconosciuto in una dichiarazione di aver effettivamente ‘sospeso gli annunci pubblicitari collegati al gioco d’azzardo e alcune altre categorie sulle pagine dei prodotti dell’App Store’. Gli utenti che navigano nelle varie categorie dell’App Store non dovrebbero più essere mostrati con queste pubblicità specifiche. I nuovi spot pubblicitari, ovviamente, continueranno ad essere disponibili. Tuttavia, in questo momento, sono riempiti da nuove applicazioni che non sono dannose o controverse come quelle originali.

La dichiarazione rilasciata da Apple è piuttosto vaga in quanto non specifica le azioni che l’azienda intende intraprendere nel prossimo futuro. Inoltre, la durata di questo silenzio non è specificata altrove in questo passaggio. L’azienda vieterà questi annunci a tempo indeterminato o alla fine consentirà loro di apparire all’interno di altri elenchi di app più pertinenti?