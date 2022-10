I fan di “Top Gun: Maverick” hanno amato la scena in cui Tom Cruise decide di spingere un prototipo di jet ipersonico a velocità mach 10. Maverick ha superato la prova completamente illeso, ma cosa succederebbe se un vero pilota provi a spingere l’aereo a dieci volte la velocità del suono?

L’astrofisico e presentatore Neil DeGrasse Tyson risponde alla domanda, e dichiara su Twitter: “A quella velocità qualsiasi corpo non riuscirebbe a resistere, disintegrandosi“.

Ma c’è una possibilità che Tyson si sbagli e che un Maverick della vita reale possa farcela? Come si può immaginare, la situazione è piuttosto complessa. Il primo ostacolo è costruire un jet in grado di arrivare a quell’incredibile velocità. L’SR-72 ha superato Mach 10 ed è stato inventato per il film, anche se in qualche modo è basato sulla realtà. Le sue fondamenta risiedono in uno dei veicoli più veloci mai costruiti: l’SR-71 Blackbird della Lockheed.

E’ possibile arrivare a velocità Mach 10 nel 2022?

È altamente improbabile che un pilota dell’aeronautica americana si trovi in ​​uno scenario del genere perché l’esercito degli Stati Uniti non ha un aereo in grado di viaggiare a quelle velocità. Né nessun altro militare, almeno non uno che è stato pubblicamente riconosciuto.

L’aereo militare più veloce, e l’aereo di produzione più veloce, attualmente in servizio è ancora il Lockheed SR-71 “Blackbird” che è in grado di salire a un’altezza di 85.000 piedi e viaggiare a una velocità di 2.200 miglia orarie (poco più di Mach 3). Secondo la NASA, il Blackbird è stato sviluppato per la prima volta negli anni ’60 come aereo da ricognizione.

Il Blackbird ha anche un sistema di espulsione. Quel sistema è stato utilizzato a Mach 3 a causa di una brusca virata, e uno degli uomini che ci facevano affidamento, Bill Weaver, è sopravvissuto per raccontare la storia. L’uomo con cui stava volando Weaver, Jim Zwayer, specialista dei sistemi di navigazione e ricognizione dei test di volo Lockheed, non è stato così fortunato.