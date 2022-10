Sembrerebbe che Redmi, una sussidiaria di Xiaomi, stia prendendo molto sul serio il mondo del mobile gaming. Dopo che l’azienda ha introdotto il Redmi K50 Gaming all’inizio di quest’anno (purtroppo solo in Cina), un successore ha finalmente mostrato i suoi colori tramite il database IMEI. Purtroppo, sarà disponibile solo in Cina.

Il Redmi K60, opportunamente chiamato, riprenderà da dove si era interrotto il suo predecessore, offrendo il maggior silicio possibile all’interno e forse addirittura diventando uno dei primi smartphone a portare a bordo lo Snapdragon 8 Gen2. Il suo nome deriva dal fatto che riprenderà da dove si era interrotto il suo predecessore.

Redmi K60 Gaming si prepara al debutto

L’elenco IMEI è stato inizialmente scoperto da Xiaomiui e rivela alcuni dettagli insignificanti come il numero del modello, che è 23011310C (la lettera C sta per Cina). Tuttavia, le persone di Xiaomiui hanno conoscenze extra sul device.

Dal momento che le origini di Xiaomiui sono ancora sconosciute, dovresti avvicinarti al materiale che segue con estrema cura. Tuttavia, c’è un ragionamento dietro, quindi andiamo con esso. Il Redmi K60 Gaming è una versione aggiornata del suo predecessore, il Redmi K60, e per raggiungere questo obiettivo, queste fonti anonime affermano che il telefono sarà dotato della piattaforma Snapdragon 8 Gen2.

Sia al processore che al telefono sono stati assegnati rispettivamente i nomi in codice Socrates e kailua. Secondo alcune indiscrezioni, la configurazione della CPU a 8 core sarà in grado di raggiungere velocità di clock di 3,0 GHz. Questa altissima frequenza è riservata al grande core prestazionale Cortex-X3, che dovrebbe debuttare (insieme a tutta la piattaforma 8 Gen2) alla conferenza annuale che Qualcomm ospita a novembre.

Secondo le fonti, il Redmi 60 Gaming farà il suo debutto prima in Cina. Al momento, non è noto se ci sarà o meno una versione mondiale del gioco rilasciata con un nuovo nome. Tuttavia, una cosa è certa: spingendo i limiti in questo modo, Redmi sarà senza dubbio in grado di fornirci dell’hardware di alta qualità nel prossimo futuro, e questo sta già cominciando a succedere (guardate ad esempio a il Redmi Note 11 Pro+).