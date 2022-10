È stato rivelato oggi che Amazon inizierà a prendere Venmo come opzione di pagamento a partire da domani. L’opzione di pagamento sarà accessibile tramite il sito Web Amazon.com e l’app mobile che Amazon offre sia per iOS che per Android. Amazon fa notare che è in procinto di diffonderlo, ma dovrebbe essere accessibile a tutti i clienti Amazon negli Stati Uniti prima dell’arrivo del Black Friday. Se non hai ancora visto l’opzione, Amazon menziona che è in procinto di eliminarla.

Se non conosci Venmo, è un programma che consente agli utenti di scambiarsi denaro direttamente dai loro conti bancari, carte di debito o saldi che hanno già nei loro conti Venmo. Puoi completare una transazione fornendo un indirizzo e-mail o un numero di telefono, oltre al tuo login Venmo. I bonifici possono essere trattenuti gratuitamente se sono finanziati da transazioni che utilizzano una carta di debito o un conto bancario. Puoi utilizzare una carta di credito per effettuare pagamenti con Venmo; tuttavia, a ciascuna transazione viene applicata una commissione di servizio del tre percento.

Esiste anche il rischio che la banca possa vedere la transazione effettuata con la carta di credito come un anticipo in contanti, il che comporterà l’addebito di costi aggiuntivi da parte della banca. Quando si trasferiscono contanti a un amico, un collega o un’azienda, si consiglia vivamente di utilizzare un conto bancario o una carta di debito collegata al proprio account.

Perché, allora, Venmo è una scelta così popolare quando si tratta di trasferire denaro? A differenza dei suoi rivali, Venmo non impone commissioni agli utenti quando trasmettono denaro. È interessante notare che PayPal, una nota società che offre servizi abbastanza paragonabili a quelli della società acquisita, lo ha fatto nel 2012. Per il momento, Venmo continua ad essere uno dei preferiti dagli utenti di età più giovane. Inoltre, se non risiedi negli Stati Uniti, c’è una buona possibilità che tu non abbia mai sentito parlare di Venmo prima. Ciò è dovuto al fatto che il servizio non è attualmente disponibile in paesi diversi dagli Stati Uniti.

Tuttavia, nonostante le sue restrizioni, è emersa come una delle primissime scelte di pagamento di terze parti su Amazon, il che non è certo un risultato facile. Se sei interessato a effettuare pagamenti utilizzando Venmo, la procedura è relativamente semplice e richiede semplicemente che il consumatore colleghi il proprio account Venmo al proprio account Amazon.