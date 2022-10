Lunedì Apple ha rivisto silenziosamente le sue normative sull’App Store, richiedendo agli sviluppatori iOS di utilizzare gli acquisti in-app – e quindi di pagare ad Apple il 30% – sulle ‘vendite di’ boost ‘per i post in un’app di social network’. Ciò ha un impatto in gran parte su Facebook e Instagram, che consentono agli utenti di pagare per aumentare la portata dei loro post. È la prima volta che Apple addebita direttamente la pubblicità nelle applicazioni iOS.

Meta, ovviamente, non è contento. ‘Apple continua ad adattare le sue regole per sviluppare la propria attività, minando al contempo gli altri nel mercato digitale’, ha detto a The Verge il portavoce dell’azienda Tom Channick. Apple in precedenza ha affermato che non prende un taglio delle entrate pubblicitarie degli sviluppatori, ma ora ha modificato la sua melodia. Ci impegniamo a fornire opzioni semplici per le piccole aziende per pubblicare annunci pubblicitari e sviluppare le loro attività sulle nostre applicazioni.’

Pagare per promuovere i post è una funzione presente non solo nelle applicazioni di Meta, ma anche in altre piattaforme social come Twitter e TikTok. Facebook e Instagram variano in quanto ora non utilizzano il meccanismo di acquisto in-app di Apple per promuovere i post, ma Twitter, TikTok e altri lo fanno. Tuttavia, Meta ha ragione nell’affermare che la posizione di Apple sugli aumenti acquistati è, almeno pubblicamente, una svolta di 180 gradi. Durante la causa antitrust Epic v. Apple a maggio, il capo dell’App Store Phil Schiller ha testimoniato che l’azienda non aveva mai ricevuto una parte delle entrate pubblicitarie degli sviluppatori iOS.

Si teme che il precedente sia stato stabilito e che Apple possa infine imporre la stessa regolamentazione per il software autonomo di gestione degli annunci di Meta. Poiché la pubblicità acquistata non è visibile nell’app stessa, l’app è ora immune dalla necessità di utilizzare pagamenti in-app per gli aumenti, secondo l’attuale pensiero di Apple. Il portavoce di Apple Peter Ajemian ha minimizzato l’implementazione della nuova regola in una dichiarazione condivisa con The Verge, sostenendo che l’App Store ha tradizionalmente preso una parte di prodotti e servizi digitali.