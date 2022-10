WindTRE distrugge TIM e Vodafone con giga senza limiti nella GO Unlimited Star+

Da quando si è verificata la fusione tra i due gestori che hanno portato alla nascita di WindTRE, non ci sono più dubbi: gli utenti possono avere il meglio per pochi euro sfruttando ancor più qualità rispetto a quando i due gestori erano separati. Ora tutto è cambiato, con il provider che riesce a dare manforte anche ai vecchi clienti attirandoli di nuovo verso di sé. Molti di questi infatti sono scappati via trovando opportunità migliori secondo il loro parere e fabbisogno.

Ora come ora infatti non è difficile trovare un nuovo provider presso il quale accasarsi, visto che sono tutti in grado di concedere offerte piene di contenuti e soprattutto con prezzi che non vadano oltre i 10 € mensili.

WindTRE: c’è una nuova offerta che gira anche in televisione che potrebbe piacere ai già clienti con rete fissa, ci sono giga senza limiti

Stando a quanto riportato, gli utenti possono avere dalla loro parte una nuova offerta targata WindTRE. C’è però un requisito fondamentale che non può essere biasimato: bisogna essere già clienti del gestore con la rete fissa, quella con la fibra ottica.

Possedendo questa caratteristica, sarà quindi possibile accedere alla nuova offerta che consente di avere praticamente tutto senza limiti. Più nel dettaglio, la nuova GO Unlimited Star+ concede la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti i provider italiani ed europei, 200 SMS verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per la connessione dati.

Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre con tutto incluso nel prezzo, senza mai cambiare per i già clienti.