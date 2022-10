WindTRE: nuova offerta con Giga senza limiti distrugge Vodafone

WindTRE regala il meglio ai propri utenti. Stiamo parlando infatti di promozioni mobili che durano per tanto tempo allo stesso prezzo ma che soprattutto possono conferire la qualità di rete che tutti desiderano. Dubbi ce ne sono pochi: questa volta contrastare un provider del genere sarà praticamente impossibile visto quello che offre ogni giorno. Le offerte sono tante ma una avrebbe ritagliato molto più spazio tra le pubblicità in TV, soprattutto durante il mese di ottobre. Chiaramente ci sono delle restrizioni visto che l’offerta migliore di sempre è destinata solo a coloro che sono già clienti con la rete fissa in fibra.

WindTRE: adesso con la GO Unlimited Star+ potete avere tutto a soli 7,99 euro, i giga sono illimitati

Avevate visto prima d’ora una promozione del genere per quanto riguarda la rete mobile? Certamente no. Stiamo parlando di una soluzione che WindTRE ha deciso di proporre soprattutto durante gli ultimi 15 giorni, come è possibile notare anche all’interno delle pubblicità che girano in televisione. Il nome da appuntare è quello della GO Unlimited Star+, soluzione che al suo interno consente di notare quali siano i vantaggi rispetto alle altre promo.

Se siete già clienti con la rete fissa che include la fibra ottica, potrete a giudicarvi anche questa promozione. Si tratta di una soluzione che mensilmente consente di avere direttamente sul proprio smartphone minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto giga senza limiti per la navigazione sul web. Se vi state chiedendo quale sia il prezzo di vendita, è di 7,99 € al mese per sempre.