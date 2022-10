MD Discount prova a far perdere la testa ai consumatori italiani con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, al cui interno si possono scovare ottimi prezzi bassi, su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica sempre di godere del miglior risparmio possibile.

Il volantino è sicuramente una delle opzioni a cui affidarsi nel periodo che stiamo attraversando, i prezzi sono ridotti al minimo storico, ed allo stesso tempo è facile pensare di acquistare i migliori prodotti, senza mai essere costretti ad investire un quantitativo di denaro particolarmente elevato.

MD Discount: tante offerte per tutti i gusti

I sapori d’autunno portano da MD Discount un numero sempre più grande di sconti speciali e di prezzi bassissimi, il focus per questo periodo dell’anno è rivolto ad una serie di prodotti pensati per riscaldare la propria abitazione, sebbene al momento non se ne senta davvero il bisogno (date le elevate temperature).

Dalle pagine del volantino, infatti, scopriamo l’esistenza di una buona stufa al quarzo a 9,99 euro, un termoventilatore a soli 12,90 euro, una stufa alogena oscillante a 16,90 euro, un caldobagno oscillante a 16,90 euro, un altro termoventilatore, ma in questo caso in vendita a 19 euro, per finire con una stufa alogena oscillante dalle dimensioni maggiorate, il cui prezzo comunque non va oltre i 24,90 euro.

Sono disponibili anche forni e piani cottura a prezzi ridotti, tra cui troviamo un forno a microonde a soli 69 euro, oppure anche due forni elettrici da 169 e 249 euro, di marca Zerowatt e Candy.