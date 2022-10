Euronics avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di ottimo livello, proponendo loro un risparmio assolutamente degno di nota, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di godere di prodotti di qualità elevata, senza richiedere esborsi troppo elevati.

Il volantino, a differenza di quanto vediamo quotidianamente da Unieuro, ad esempio, è da considerarsi valido solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, con importanti localizzazioni territoriali; in altre parole, gli acquisti possono essere completati in esclusiva presso specifiche realtà del territorio nazionale.

Euronics: le offerte sono veramente assurde

Splendide offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti vi attendono nel periodo corrente da Euronics, la corrente campagna promozionale è assolutamente ricca di occasioni e di prodotti in promozione, data la sua natura NO IVA.

Avete capito bene, per rispondere alla medesima campagna di MediaWorld, vista nel corso del precedente weekend, il socio Nova ha deciso di scontare tutti i prodotti del 18,04%, una riduzione importante che viene applicata direttamente sul valore dello scontrino, non sarà postuma o non comporterà un rimborso/buono sconto.

Il risparmio è disponibile su tutte le categorie merceologiche, la riduzione non corrisponde al 22%, ovvero al valore effettivo dell’IVA, per un motivo in particolare: nel momento in cui viene effettuato lo scorporo, è da ricordare che la tassa viene applicata su un listino effettivamente più basso, di conseguenza ha una minore incidenza sul valore finale che leggiamo sul cartellino.