Esselunga ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà sul territorio nazionale, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto.

Il risparmio è importantissimo su ogni singolo ordine effettuato, è bene sapere infatti che i prezzi che troverete nel volantino di casa Esselunga sono disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia.

Esselunga: che offerte solo oggi per tutti

I prezzi sono davvero ridottissimi da Esselunga, grazie sopratutto ad una campagna promozionale che spazia su un numero sempre più grande di prodotti di ottimo livello. Osservandola da vicino, per prima cosa incrociamo Fifa 23, il nuovissimo titolo di Electronic Arts viene proposto ad un prezzo scontato, ma solo nella variante per PS4 e PS5, sfortunatamente non ci è dato modo di sapere se arriverà anche per Xbox.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione, possono comunque pensare di acquistare il bellissimo Xiaomi Redmi 9C, questi è un modello che non va a costare più di 145 euro, ed allo stesso tempo garantisce buone performance, anche grazie alla splendida batteria da ben 5000mAh. Il rapporto qualità/prezzo è reso ancora più conveniente data la presenza di un buon display, molto ampio e IPS LCD, nonché il processore octa-core per prestazioni di ottimo livello.