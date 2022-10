Anche per quest’anno la maggior parte delle partite del campionato di calcio maschile della Serie A è di esclusiva DAZN. Il catalogo multimediale dell’azienda è infatti ricco di svariati contenuti sportivi e ora tutti gli interessati potranno usufruire di una interessante promozione. Per un breve periodo di tempo sarà infatti possibile usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di 7 giorni.

DAZN: con la nuova promo periodo di prova di 7 giorni senza costi

La nota azienda DAZN ha da poco reso disponibile una nuova promozione. Come già accennato, per un breve periodo di tempo sarà possibile usufruire di un periodo di prova gratuito della piattaforma di streaming dalla durata di 7 giorni. In particolare, la promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare il piano DAZN Standard.

Per poterne usufruire, però, gli interessati dovranno necessariamente attivare la promo dal link dedicato. Non sarà possibile usufruirne accedendo dall’applicazione ufficiale e sarà necessario utilizzare come metodo di pagamento una carta di debito o una carta di credito o prepagate.

Si tratta di una promozione che sarà disponibile soltanto per pochissimi giorni. Secondo quanto comunicato, infatti, gli utenti interessati avranno tempo soltanto fino ad oggi 26 ottobre 2022 per attivare il piano DAZN Standard con il periodo di prova gratuito di 7 giorni. Per tutti coloro che non hanno ancora sottoscritto nessun abbonamento a questa piattaforma, si tratta di un’ottima occasione per provarla e magari per vedere se effettivamente può essere utile.

Vi ricordiamo comunque che con il piano standard gli utenti potranno registrare fino a due dispositivi con visione dei contenuti in contemporanea (soltanto se i due dispositivi sono collegati alla stessa rete internet).