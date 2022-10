Sembra che ora il servizio di messaggistica multipiattaforma WhatsApp stia riscontrando problemi tecnici; di conseguenza, milioni di utenti non sono in grado di inviare o ricevere messaggi utilizzando il software WhatsApp su Android o iOS. La causa apparente di questi problemi è sconosciuta.

È stato attirato dall’attenzione di sempre più persone su una varietà di siti di social media il fatto che una parte considerevole degli utenti di WhatsApp non è in grado di inviare o ricevere messaggi utilizzando l’app. D’altra parte, nonostante sia inattivo dal 2014, l’account ufficiale di WhatsApp Status non ha ancora emesso un messaggio che annuncia che il servizio non è disponibile. Il Down Detector indica un forte aumento, il che fornisce la prova che i problemi si sono manifestati per la prima volta verso le otto del mattino. Questi problemi includevano l’impossibilità di inviare messaggi, segnalata dalla presenza del simbolo di un orologio accanto a qualsiasi messaggio in sospeso, e un problema tecnico nella funzione dei dispositivi collegati, che impediva agli utenti di poter connettere i propri dispositivi tra loro.

WhatsApp, problemi in corso per l’app

Essendo la più grande rete di messaggistica multipiattaforma disponibile su dispositivi mobili al mondo, ciò impedisce agli utenti di parlare con i propri amici e familiari iOS e Android. Le app mobile e desktop danno l’impressione che siano caricate e funzionino bene. Tuttavia, incontrerai problemi solo quando tenti di trasferire messaggi, file multimediali, segnaposto, note vocali e altri documenti.

Questo problema sembra avere un impatto anche su una serie di altri servizi, inclusi lo stato online e le discussioni video, nonché la funzione ‘Stato’, che è una pagina dell’app separata che offre funzionalità paragonabili a quelle di una foto o di un messaggio di una storia che da allora è scaduto.