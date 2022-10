Il CEO di Tesla Elon Musk ha rivelato nuovi dettagli in merito alla costruzione della prossima piattaforma per veicoli, la terza dopo quella della Model S e X e quella utilizzata dalla Model 3 e Y.

Durante la telefonata sugli utili del terzo trimestre 2022 di Tesla, Musk ha affermato che la prossima piattaforma sarà di dimensioni inferiori rispetto alla piattaforma Model 3/Y e costerà circa la metà.

E’ stato chiesto a Musk se ci saranno eventuali sviluppi potenziali per la prossima generazione di veicoli, in particolare un investitore cercato di capire cosa implica lo sviluppo di questa nuova piattaforma.

In questo contesto, la domanda riguardava quando Tesla prevede di rilasciare la sua terza piattaforma e quale livello di riduzione dei costi l’azienda pensa di poter raggiungere. Elon Musk ha risposto che, sebbene non ci siano ancora date esatte per il lancio, è “l’obiettivo principale del team”.

Un nuovo modello economico in arrivo

Ha poi parlato dei costi e dei volumi di produzione, affermando che la Tesla di prossima generazione sarebbe stata prodotta in volumi maggiori rispetto la Model 3 e la Model Y, che hanno rappresentato il 95% delle consegne totali dell’azienda nel terzo trimestre del 2022. Inoltre, il dirigente ha aggiunto che il nuovo modello supererebbe la produzione di tutti gli altri veicoli Tesla messi insieme.

“Il veicolo di prossima generazione costerà circa la metà della piattaforma 3/Y e sarà più piccolo. Penso che supererà sicuramente la produzione di tutti gli altri veicoli messi insieme”.

Il CEO ha spiegato che costruire due veicoli di nuova generazione costerà lo stesso di quanto costa attualmente costruire una singola Model 3.

I commenti di Musk hanno ovviamente acceso ancora una volta discussioni. Ma anche se i costi di produzione del modello più piccolo dovrebbero essere la metà dei costi della Model 3/Y, ciò non significa necessariamente che il prezzo del veicolo sarà inferiore del 50%. Tuttavia, data la piattaforma più economica e le dimensioni ridotte il prezzo dovrebbe essere significativamente inferiore rispetto alla Model 3.