I top di gamma Galaxy S23 di Samsung arriveranno soltanto il prossimo anno ma la scheda tecnica della versione Ultra è già apparsa su Geekbench. Inoltre, numerosi render hanno già svelato il design dei tre dispositivi che andranno a formare la nuova serie.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco la scheda tecnica!

Le prime conferme su quelle che saranno le caratteristiche del Samsung Galaxy S23 Ultra sono emerse negli ultimi giorni. Stando a quanto apparso su Geekbench, infatti, il dispositivo arriverà con sistema operativo Android 13 e sarà alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che garantirà delle ottime prestazioni anche in termini di batteria. Il display sarà un pannello AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Dal punto di vista estetico non sono previsti particolari aggiornamenti. Inizialmente le fonti hanno fatto riferimento alla presenza di alcune novità che avrebbero potuto segnare lievi differenze rispetto ai Galaxy S22. In realtà, Samsung potrebbe non voler modificare i suoi top di gamma di nuova generazione continuando a presentare dispositivi sostanzialmente identici.

Un dettaglio rilevante potrebbe riguardare gli angoli del modello di punta, lievemente più arrotondati rispetto ai dispositivi rilasciati quest’anno.

Le immagini emerse negli ultimi mesi sono comunque in contraddizione tra di loro. Informazioni affidabili faranno la loro comparsa soltanto nelle settimane che precederanno il lancio ufficiale. Quest’ultimo potrebbe svolgersi tramite un Galaxy Unpacked appositamente organizzato, che potrebbe tenersi nel mese di febbraio. Una data non è stata ancora menzionata dalle varie indiscrezioni ma presto appariranno le prime ipotesi.