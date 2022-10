L’operatore telefonico Iliad non si da tregua e, anzi, continua a stupire gli utenti con tante novità. L’ultima new entry, in particolare, è la nuova offerta denominata Iliad Flash 160. Quest’ultima può essere in realtà considerata come una versione speciale della scorsa Iliad Flash 150, dato che il prezzo è pressoché il medesimo. Vediamo comunque qui di seguito tutti i dettagli di questa nuova offerta dell’operatore telefonico francese.

Iliad non si ferma e annuncia la nuova offerta mobile Iliad Flash 160

A partire dalla giornata di ieri 20 ottobre 2022 e fino al prossimo 10 novembre 2022 sarà possibile attivare una nuova offerta di rete mobile dell’ormai noto operatore telefonico francese Iliad. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della nuova promo denominata Iliad Flash 160.

Si tratta sostanzialmente di una versione speciale della scorsa offerta denominata Iliad Flash 150. Anche in questo caso, infatti, il costo mensile per il rinnovo è di 9,99 euro al mese. Nello specifico, la nuova offerta di Iliad comprende ogni mese ben 160 GB di traffico dati utilizzabili per navigare anche con connettività 5G senza alcun limite di velocità.

Rimangono poi disponibili come sempre anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il costo mensile, come già detto, è di 9,99 euro, al quale bisogna però aggiungere 9,99 euro per il costo della scheda sim. Sui vari social, l’operatore ci tiene a sottolineare di essere uno dei pochi a proporre a meno di 10 euro al mese un quantitativo così elevato di traffico dati.