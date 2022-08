Soltanto da qualche giorno Iliad ha deciso di far ritornare disponibile l’offerta denominata Iliad Flash 150. Quest’ultima è stata una delle più apprezzate dai nuovi clienti ma non solo. In questi giorni, in particolare, l’operatore telefonico sta invitando anche alcuni già clienti ad effettuare il passaggio a questa offerta.

Iliad Flash 150: l’offerta mobile disponibile anche ad alcuni già clienti dell’operatore

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico francese ha deciso di dare la possibilità ad alcuni suoi già clienti di passare alla nuova offerta Iliad Flash 150. Quest’ultima, come ben sappiamo, è un’offerta molto interessante in quanto offre ogni mese ben 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti I numeri ed SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese.

Iliad, in particolare, ha avviato una nuova campagna SMS volta ad invitare alcuni già clienti ad effettuare il passaggio alla nuova offerta. Ecco qui di seguito il messa inviato dall’operatore telefonico.

“CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta? Rispondi SI a questo messaggio e passa a Flash 150 entro il 15/09/2022. Il cambio offerta sarà attivo dal prossimo rinnovo. Flash 150 include minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 150GB in Italia + 9GB in Europa, 5G incluso a 9,99 euro al mese per sempre. Minuti e SMS soggetti a condizioni di uso lecito e corretto, esclusi i servizi premium. 5G disponibile su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad (m.iliad.it/5G). Ti ricordiamo che rispondendo SI, dichiari di aver preso visione e accettato i documenti contrattuali: m.iliad.it/offerta.”