Euronics senza pietà: distrutta Lidl con offerte al 70% di sconto solo oggi

Ora che le offerte del mondo della tecnologia stanno andando a ruba, Euronics ha deciso di salire in cattedra con le sue opportunità. Queste, che vengono offerti al pubblico sottoforma di promozioni eccezionali sull’elettronica, devono essere prese al volo. Manca poco infatti alla scadenza dell’ultimo volantino che porta con sé tantissime occasioni.

Euronics sta offrendo delle soluzioni eccezionali all’interno del suo volantino: la tecnologia di rilievo è ancora disponibile per pochi euro

Sarà infatti un gioco da ragazzi portare a casa qualche dispositivo ad esempio di casa Samsung, colosso assoluto nel mondo dell’elettronica. L’azienda propone sul volantino di Euronics infatti una delle sue smart TV, più precisamente quella da 50″ con tecnologia OLED e con risoluzione 4K in HDR con soli 599 euro. No finisce però qui, visto che ci sono anche tantissimi computer portatili come ad esempio quello offerto dal Lenovo, chi con 349 euro offre un Ideapad 3 con processore Intel i3, 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria SSD. Se state cercando poi qualcosa per la vostra casa come un elettrodomestico per eccellenza quale una lavatrice, ecco quella proposta da Electrolux. La capienza è di 8 kg, per cui potrebbe fare certamente al vostro caso.

Ricordiamo inoltre che tutto quello che viene acquistato tramite Euronics può godere di una garanzia di due anni. Dal momento dell’acquisto infatti sarete coperti verso ogni danno che sopraggiungerà in maniera autonoma, con tutti i danni accidentali esclusi. Per quella soluzione però sarà possibile sottoscrivere una polizza in più con un piccolo supplemento sul prezzo.