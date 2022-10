L’impatto di un enorme asteroide ha posto fine all’era dei dinosauri, ed è quasi certo che un uno di questi corpi celesti altrettanto grande si dirigerà di nuovo verso la Terra ad un certo punto in futuro, ma a differenza dei dinosauri, saremo in grado di fermare una minaccia del genere?

Nel 1993, gli scienziati hanno stabilito che Shoemaker-Levy 9 (SL9), una cometa scoperta di recente in orbita attorno a Giove, avrebbe probabilmente scontrato il gigante gassoso l’anno successivo. Questa è stata una grande notizia, poiché gli astronomi non avevano mai avuto la possibilità di assistere a un evento di tale impatto prima.

Per sei giorni, nel luglio 1994, hanno puntato i loro telescopi su Giove e hanno osservato pezzi di SL9 che sbattevano contro il pianeta, inviando giganteschi pennacchi di materiale surriscaldato in alto nella sua atmosfera.

Un potenziale pericolo per tutti noi

Le cicatrici che SL9 ha creato sulle cime delle nubi di Giove si sono dissipate pochi mesi dopo, ma l’impatto della cometa sulla comunità astronomica sopravvive nella “difesa planetaria“: gli sforzi per rilevare e tracciare asteroidi, comete e altri oggetti vicini alla Terra (NEO), prevedere possibili impatti con la Terra e prevenire collisioni potenzialmente devastanti.

“Shoemaker-Levy 9 è stato una sorta di pugno nello stomaco“, ha detto nel 2019 Heidi Hammel, che ha guidato il team utilizzando il telescopio spaziale Hubble della NASA per osservare la collisione SL9. “Ha davvero rafforzato la nostra comprensione di quanto sia importante monitorare il nostro vicinato locale e per capire quale sia il potenziale impatto sulla Terra in futuro”.