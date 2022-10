Tempesta solare in arrivo sulla Terra: terrore tra le persone, ecco cosa succederà

Fortunatamente i giorni di maltempo sono passati in Italia, viste le problematiche comportate. Ora come ora tante persone hanno paura che nuove ondate di maltempo possano abbattersi sul paese ignorando invece situazioni che si verificano nello spazio ogni giorno.

Le tempeste sono all’ordine del giorno anche al di fuori dell’atmosfera terrestre, e possono arrivare direttamente dallo spazio tramite alcune particelle di energia. Quando si verifica una tempesta solare infatti accade proprio questo con il sole che rilascia alcune particelle ad alta energia, le quali andranno a scagliarsi contro il pianeta formando la tempesta geomagnetica.

Una nuova tempesta solare è in arrivo verso la Terra: ecco cosa potrà succedere quando vi si abbatterà

È ovviamente chiaro che non ci saranno grandi disagi con l’arrivo di questa tempesta solare che infatti si manifesta molto più spesso di quanto le persone credano. Sono delle situazioni che più volte sono state descritte come quasi irrilevanti. Verso la fine di ottobre potrebbe essere dunque il momento di una nuova ondata, la quale prevedrà una tempesta solare di grandi dimensioni e con qualche disagio in più.

Secondo il parere degli esperti, quello che potrebbe capitare non sarà assolutamente grave. Al massimo potranno infatti verificarsi delle piccole fluttuazioni per quanto riguarda la rete elettrica. Potrebbero anche esserci delle irregolarità satellitari che a loro volta saranno accompagnate da disturbi dei segnali GPS in radio.

Bisogna quindi stare molto tranquilli e evitare allarmismi inutili, visto che molto probabilmente la gran parte della popolazione mondiale neanche si accorgerà di questa nuova tempesta solare.