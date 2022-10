Tempesta solare in arrivo sulla Terra: effetti distruttivi o formalità, la verità

Sono giorni in cui il maltempo sta attanagliando letteralmente l’Italia mettendola in ginocchio in lungo e in largo. Sono tantissime le persone che hanno paura anche in casa propria, ma bisognerebbe talvolta non preoccuparsi solo di quello che è il mal tempo meteorologico. Secondo quanto riportato infatti durante i giorni di pieno sole potrebbero avvenire dei fenomeni naturali davvero molto particolari e difficili da spiegare.

Le tempeste non sono solo quelle che stiamo vivendo attualmente, ma possono arrivare anche dallo spazio con delle particelle di energia. Sarebbe il caso delle tempeste solari, le quali provengono dal sole che rilascia delle particelle ad alta energia che vanno a scagliarsi contro la terra causando una vera e propria tempesta geomagnetica di classe G3. Questa viene dunque classificata come forte e va a generare delle turbolenze magnetiche che colpiscono il pianeta in maniera ricorrente.

Tempesta solare sulla terra: quali sono le conseguenze che si possono avere

Bisogna dire innanzitutto che non si prevedono grandi disagi ogni qualvolta si manifesta una tempesta solare. Si tratta infatti di situazioni, come detto, ricorrenti che accadono per non lasciare traccia. Anche questa volta, visto che ad ottobre potrebbe esserne prevista una, non si prevedono dei grandi disagi.

Secondo quanto riportato dagli esperti, potrebbe accadere al massimo che ci siano delle piccole fluttuazioni in merito alla rete elettrica o delle irregolarità satellitari accompagnate da disturbi dei segnali GPS e radio. State quindi tranquilli ed evitate di allarmarvi, visto che non succederà nulla di irreparabile almeno per le persone normali. Le aziende dovranno ricorrere ai ripari con metodi che già conoscono.