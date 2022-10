Si dice che Xiaomi stia lavorando alla serie 13. Secondo diversi rapporti, la serie sarà composta da due smartphone: lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro. Il telefono Pro ha già suscitato molto scalpore nei media e ora hanno iniziato a diffondersi anche le voci sulla versione standard del telefono. Di recente, una fotografia dal vivo del device che è stata caricata su Internet ha mostrato il suo design e il suo aspetto generale. Ora, nella svolta più recente degli eventi, lo Xiaomi 13 è stato visto sul sito di certificazione 3C, il che lascia intendere che il dispositivo verrà rilasciato molto presto.

MySmartPrice ha pubblicato un rapporto in cui afferma che lo Xiaomi 13 nella sua forma più elementare ha ricevuto la certificazione China 3C. Nella pagina Web per la certificazione, il dispositivo mobile è stato descritto come dotato del supporto per la ricarica rapida da 67 W ed è elencato con il numero di modello 2211133C.

Xiaomi 13 farà presto il suo debutto

Un’apparente immagine dal vivo del device è apparsa online non molto tempo fa, come affermato in precedenza. Il design del gadget sembra essere stato fortemente influenzato da quello dello Xiaomi Mi 11 Ultra, come si vede in foto. Sul retro del dispositivo si vedono non una, non due, ma tre fotocamere, ciascuna con il proprio flash LED. In aggiunta a ciò, sembra implicare che il device includerà un autofocus LASER.

Fonti precedenti hanno indicato che lo Xiaomi 13 sarebbe dotato di un display che misura 6,38 pollici e offre una risoluzione full HD+. Probabilmente avrà un sensore della fotocamera principale con 50 megapixel e capacità per 67 watt di ricarica rapida.

Il modello Pro, invece, può avere un display con una dimensione dello schermo di 6,73 pollici e una risoluzione QHD+ che ha una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Il processore Snapdragon 8 Gen 2, che non è stato ancora rivelato ufficialmente, potrebbe nascondersi sotto il cofano del device. Si dice che Xiaomi 13 Pro abbia una capacità della batteria di 5.000 mAh e potrebbe essere dotato di ricarica cablata rapida a 120 watt e ricarica wireless a 50 watt.v