WINDTRE: è tornata l'amata promo a meno di 6 euro

Si chiama Winback GO 100 Top+ ed altro non è che una delle migliori promo proposte dall’operatore di WINDTRE con Giga, minuti e messaggi a meno di 6 euro mensili. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Windtre: tutti i dettagli su Winback GO 100 Top+

Della promo poco fa annunciata ci sono ben due versioni. La prima prevede la ricarica manuale ogni mese, mentre, l’altra è vincolata da un contratto di 24 mesi che si rinnova tramite conto o carta di credito. A parte questo, per il resto le due promo Windtre sono uguali:

GO 100 Top+ : offre 100 Giga in 4G+, minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 200 SMS a soli 5,99 euro mensili.

: offre 100 Giga in 4G+, minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 200 SMS a soli mensili. GO 100 Top+ Easy Pay: propone lo stesso servizio e in entrambi i casi non è possibile aderire alle promo Telefono Incluso e non sono compatibili con lo sconto Super Fibra a 22,99€

IMPORTANTE: La promozione vale esclusivamente per gli ex clienti Wind, WINDTRE o H3G che hanno intenzione di rientrare dopo aver ricevuto il messaggio: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 12/10. Costi e privacy su windtre.it/go100toplus”

La SIM e l’attivazione sono completamente gratuite, così come la variante Easy Pay che invece ci mette davanti a 24 mesi di vincolo contrattuale. Ambo i casi la questione non cambia: le promo si possono attivare solo nei Negozi WINDTRE entro la data specificata nel messaggio.

Se volete spendere comunque poco, non dimenticate che c’è anche la promo a 7,99 € al mese per sempre. Questa propone minuti senza limiti, 200 SMS e giga senza limiti.