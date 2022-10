Kena Mobile distrugge Vodafone con 150GB in 4G ogni mese: prezzo quasi gratis

Kena Mobile ha deciso di fare ancora una volta sul serio non solo per quanto riguarda le promozioni di telefonia mobile, ma anche per quanto riguarda la qualità. Un incremento di utenti, stando alle statistiche che riguardano proprio le promozioni domestiche, ci sarebbe notato negli ultimi sei mesi.

Kena Mobile: le nuove offerte costano rispettivamente 5,99 € per avere 100 giga e 9,99 € per averne addirittura 200, ecco come funzionano

La prima soluzione utile che Kena Mobile Mette a disposizione di coloro che sono clienti Iliad, Lyca Mobile, Fastweb, Poste Mobile e altri gestori virtuali è la Nuova offerta da 5,99 € al mese che dura per sempre senza rimodulazioni. Questa soluzione consente di avere l’attivazione gratuita così come la consegna e anche la richiesta della scheda SIM.

Al suo interno gli utenti che la sottoscriveranno troveranno minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 500 SMS verso tutti e 100 giga per navigare sul web utilizzando la connessione 4G.

Finisce però qui, visto che c’è una nuova soluzione incredibile ma solo per tutti i nuovi numeri che la sottoscrivono. Se decidete infatti di fare una nuova attivazione con nuova scheda SIM, ecco che Kena Mobile arriva in vostro aiuto con l’ultima proposta da 9,99 € al mese senza rimodulazioni e dunque per sempre.

Sarà quindi possibile in questo caso avere un’offerta da 1000 SMS verso tutti con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano ed europeo ma soprattutto con 200 giga per la connessione ad Internet senza limiti. Potrete raggiungere la velocità del 4G fino alla velocità massima di 60 Mbps. Non vi resta altro che scegliere quale soluzione attivare.