L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato delle nuove opzioni SOS a meno di 1 euro, che permettono di ottenere Giga, minuti o SMS aggiuntivi.

Le nuove opzioni SOS, sottoscrivibili dai già clienti tramite MyKena, sono disponibili fino a nuova comunicazione a partire dallo scorso 11 ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile lancia delle nuove opzioni SOS

Contestualmente, sono state chiuse le precedenti opzioni di durata mensile, SOS 30 Giga a 5 euro al mese e SOS 10 Giga a 3 euro al mese, che erano state lanciate dal 14 Aprile 2020. Come in precedenza, le nuove opzioni aggiuntive Kena SOS sono dedicate ai già clienti Kena che terminano il loro traffico dati prima del rinnovo della loro offerta principale.

Le nuove opzioni sono quattro, SOS 48 Ore che prevede 1 Giga da utilizzare in 48 ore al costo di 0,99 euro, SOS Week con 10 Giga da sfruttare in 7 giorni al costo di 2,99 euro, SOS 15 Giorni con 30 Giga da utilizzare in 15 giorni al costo di 3,99 euro ed infine SOS Mese che include 50 Giga da sfruttare in 30 giorni al costo di 4,99 euro.

Tutte queste opzioni non prevedono alcun costo di attivazione, non si rinnovano in automatico e scadono dopo il periodo di validità previsto per ogni opzione, quindi in questo caso rispettivamente dopo 48 ore, 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni dall’attivazione. Per poter utilizzare le opzioni SOS, il credito residuo sulla SIM Kena deve essere superiore a 0 euro.