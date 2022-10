Vodafone sorprende: quasi gratis la Special 100GB con tutto senza limiti

Vodafone batte la concorrenza a colpi di grandi offerte, soprattutto adesso che è un periodo precedente all’inverno. L’obiettivo è mostrare che non solo con altri gestori si può risparmiare ogni mese con la propria promozione telefonica. Sono tornata e dunque due soluzioni che gli utenti faranno fatica a rifiutare visti i prezzi ma soprattutto i contenuti.

Vodafone è l’essenza della telefonia: a dimostrarlo ecco le due offerte con cui il gestore sta cercando di riprendersi gli utenti nell’ultimo periodo

Come dimostrato già diversi mesi fa, Vodafone vuole recuperare utenti e vuole farlo con le offerte migliori messe in circolo proprio questo mese di ottobre. Più persone che erano scappate via ora si ricrederanno e torneranno a far parte di quella famiglia che in Europa risulta la più vincente in assoluto.

La prima offerta di cui tutti si sono accertati sicuramente durante il mese di ottobre è quella che conoscono in tutta Italia. Si tratta della famigerata Special 100GB. Porta in questione è ritornata ancora una volta, proprio per sorprendere il pubblico regalando qualcosa di speciale al suo interno. Ricordiamo infatti che ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri sia in Italia che all’estero ma soprattutto 100 giga di traffico dati, solo però se pagate con SmartPay. In caso contrario ci saranno 70 giga. Il prezzo mensile è di 7,99 € al mese per sempre.

L’altra offerta è invece la Digital Edition, la quale allo stesso prezzo, se siete fortunati nel riceverla, vi offrirà tutti i contenuti visti sopra compresi i 100 giga, ma questa volta senza la necessità di pagare con SmartPay.