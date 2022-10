Unieuro cerca in tutti i modi di distogliere l’attenzione dei consumatori dagli altri rivenditori di elettronica del nostro paese, oltre che dai supermercati, mediante il lancio di una spettacolare campagna promozionale, arricchita con prezzi decisamente più bassi del normale.

Per avere la possibilità di godere delle medesime riduzioni di prezzo, dovete comunque sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in negozio, oppure anche sul sito ufficiale, il quale comunque promette la spedizione gratuita verso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine fosse immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: spettacolari offerte per tutti

Un volantino Unieuro davvero unico nel proprio genere è stato in questi giorni lanciato dall’azienda, al cui interno si possono davvero scoprire prezzi fortemente più bassi di quanto avremmo mai pensato.

I top di gamma, ad esempio, sono perfettamente coinvolti nella campagna promozionale, troviamo la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S22 pagandolo solamente 649 euro, per la versione con 128GB di memoria interna.

Volendo invece spendere di più per un modello ancora più recente, la scelta potrebbe ricadere su Galaxy Z Flip4, disponibile all’acquisto a 949 euro, per poi scendere verso il buon vecchio Galaxy S21, in vendita nel medesimo periodo a 549 euro. Ovviamente le offerte del volantino Unieuro non sono solamente legate al mondo di Samsung, si possono scovare tantissime altre promozioni e prezzi interessanti, applicati ad esempio su Xiaomi 12, in vendita a 599 euro, e similari.