Il colosso cinese Realme ha recentemente lanciato un nuovo smartphone entry-level, o fascia bassa in italiano. Stiamo parlando del nuovo Realme C33, disponibile finalmente anche in Italia.

Si tratta, come appena anticipato, di un dispositivo di fascia bassa che non rinuncia comunque ad una fotocamera da ben 50 MP e ad un design premium con finiture in metallo. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Realme lancia il C33 anche in Italia

Realme ha puntato davvero molto sul design e sulla costruzione dello smartphone. Realme C33 è rivestito con un composito di sabbia scintillante e luminosa per imitare la texture della luce che si riflette sull’acqua e sulla sabbia e l’effetto visivo dinamico della scocca posteriore è realizzato grazie alla litografia laser, che crea un motivo che cambia se osservato da diverse angolazioni.

Realme si è affidata al processore Unisoc T612, unito a 4 GB di memoria RAM. La memoria interna invece è da 64 GB o 128 GB, in base alla variante scelta, e con tecnologia UFS 2.2. Il display è da 6,5 pollici e la batteria è da 5000 mAh. Come anticipato precedentemente, la fotocamera principale è da 50 MP e supporta Modalità Notte, Modalità HDR, Timelapse e Modalità vista panoramica.

Inoltre, supporta la registrazione video fino a 1080p/30fps. Realme ha parlato anche di un algoritmo Couple HDR (CHDR) per migliorare la qualità delle immagini e della tecnologia Improved Highlight Suppression, che permette di catturare più dettagli nelle aree luminose. Realme C33 è disponibile da qualche giorno in Italia nei colori Sandy Gold e Night Sea a partire da 179,99 euro per la variante da 4 + 64GB e da 199,99 euro per la variante da 4 + 128GB.