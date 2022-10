Mozilla: arriva il nuovo generatore di numeri di telefono contro gli spam

Secondo uno studio recente Chrome è il browser con più vulnerabilità di sicurezza del 2022. Proprio per questa ragione Mozilla ha deciso di mettere in piedi un sistema in grado di generare numeri e aiutare così le persone ad evitare gli spam. In che modo? Lo scopriamo subito.

Mozilla: la nuova funzione ci salva dal pericolo degli spam

Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento perfetto per Firefox Relay che permette di utilizzare numeri di telefono virtuali per ingannare coloro che da sempre ci raggirano: i messaggi di spam.

Come spiega la stessa Mozilla sul suo blog ufficiale, il servizio è nato con il fine di proteggere gli indirizzi email reali con l’uso di un numero di telefono “falso” per i propri profili online. Così facendo, il numero vero rimane privato e si possono tranquillamente bloccare telefonate o SMS di spam.

Una volta effettuata la registrazione al servizio, si pagherà una quota mensile o annuale in cambio di 50 minuti di chiamate e 75 messaggi al mese. Molto importante: con questo numero di telefono fake non si potranno chiamare altri numeri né tantomeno inviare messaggi. Ciò non toglie che presto potrebbe aggiungersi la nuova funzionalità al servizio. D’altronde è tutto in fase di analisi.

Mozilla, al contrario di tanti altri, si sta impegnando con tutte le sue forze nel tutelare la privacy degli utenti con funzionalità specifiche per la salvaguardia dei dati sensibili come l’indirizzo email e il numero di telefono. Dunque, nonostante tale funzione sia a pagamento, va apprezzata per quella che è nella speranza che presto possa guidare anche altre realtà verso la stessa via.