Nonostante sembrasse un qualcosa di tremendamente lontano, si è presa finalmente una decisione sulla versione definitiva di Euro 7, utile ad abbandonare definitivamente l’utilizzo dei motori a diesel e benzina in Europa. Di fatto, questa nuova normativa è dedicata alle emissioni inquinanti che si dovranno rispettare in futuro. In seguito a numerosi rinvii, è tempo quindi di varare le nuove regole. Sarà la fine per i motori a diesel e benzina?

Diesel e benzina: siamo ai titoli di coda?

La nuova normativa sarà utile per limitare ulteriormente le emissioni dei veicoli endotermici riguardanti elementi inquinanti nocivi, come idrocarburi, monossido di carbonio e particolato. Euro 7 andrà a sostituire la vecchia normativa Euro 6, in vigore dal 2014.

Dal 2035, come era già stato annunciato, avverrà lo stop definitivo alla vendita delle auto a motori endotermici in Europa. Tuttavia, pare che potrebbe addirittura avvenire prima.

Infatti, diverse case automobilistiche ci hanno tenuto a far sapere che gli investimenti effettuati per la produzione di auto elettriche sono già ingenti e che non è necessario aspettare il 2035.

I motori endotermici potrebbero salutarci addirittura prima?

Infatti, proprio nelle ultime ore, Stellantis ha affermato che i motori a benzina e diesel potrebbero “morire” definitivamente già nel 2027. Dopo la pubblicazione della nuova normativa, quindi, si potrà avere un quadro più chiaro della situazione e capire cosa accadrà da qui a qualche anno.

Le normative in questione dovranno entrare in vigore non prima del 2025/26. Quindi, anche quando la Commissione Europea presenterà il testo definitivo, dopo si dovrà far fronte ad alcuni passaggi burocratici per definire quando Euro 7 entrerà ufficialmente in vigore.