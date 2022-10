Incomincia finalmente a respirare il mercato delle auto. Infatti, secondo i dati di Jato, le immatricolazioni in tutta Europa hanno ufficialmente superato le 739.000 unità, andando così a registrare un +3,5% su base annua.

Questa può essere considerata come una piccola vittoria per il settore automobilistico che com’era noto è sempre stato in difficoltà da dopo lo scoppio della pandemia. Infatti, considerando solamente i primi otto mesi del 2022, le immatricolazioni sono calate del 12% rispetto all’anno scorso nello stesso periodo.

Mercato auto: le vetture più ambite a livello europeo

La vettura che ha riscosso maggior successo in Europa è stata la Volkwagen T-Roc. In seguito, troviamo la Tiguan, ID.4 e Taigo. Non bene Stellantis: in un mese ha perso il 9% in volume di vendite; fortunatamente, ho ottenuto degli ottimi risultati nel segmento B. In genere, ad agosto si è confermato un trend che va avanti già da un po’ di anni in Europa: le vetture più vendute sono i SUV.

Le auto elettriche stanno incominciando a dare piccoli segnali di risalita: la vettura più venduta da Gennaio è la Tesla Model Y con 6.935 unità. Si deve però scendere al settimo posto per trovare un’altra Tesla nella Top 10, la Model 3. Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyag iV stazionano rispettivamente tra il secondo e il terzo posto.

Nonostante la risalita, però, la vendita di modelli elettrificati è ancora al di sotto delle aspettative e procede fin troppo lentamente (+3,2%, contro il +6% delle endotermiche). Questo dato tende a migliorare se però si considerano le auto completamente elettriche, la cui vendita è cresciuta del 11%.